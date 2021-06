Privítanie v Našom-Vašom OMD aké som si ani vo sne nepredstavovala

Potrebovali sme niečo vybaviť,už dlhšie sme to "tisli "pred sebou ako balvan.Včera sme sa k vráteniu vozíčka konečne aj reálne dopracovali.Vybrali sme sa so strýkom poobede do nových priestorov Organizácie muskulárnych dystrofikov

na Mesačnú 12. Cesta od nás je síce cez celé mesto ale zvítanie po- kľudne to nazvem 100 rokoch- mi priam vyrazilo dych. Akonáhle sme vošli a pozdravili sa, všetci sa ku mne zbehli. V tej chvíli sa mi veru tisli slzy do očí. Koniec koncov aj sme si to navzájom povedali. Keďže však je leto a s ním spojené tábory a rôzne sprievodné aktivity, v plnom prúde, naša návšteva sa naozaj obmedzila na určený čas. Napriek tomu som však stihla s každým prehodiť aspoň zopár viet a zhodli sme sa, že sa už nevieme dočkať Tvorivého tábora.

Pred ním sa bude konať ale ešte Zbierka Belasého motýľa, vzhľadom ku Covid-u aj tento rok on-line. Veríme však, že sa tejto formy ľudia nezľaknú, nebudú mať obavy, že by sa ich príspevok ocitol niekde úplne inde. Verte, ani pre nás, dobrovoľníkov , nie je táto situácia dvakrát príjemná. Každý rok sme vychádzali do ulíc s pokladničkami, informovali sme okoloidúcich a tých, ktorí sa pristavili, či už pri stánku alebo jednotlivých ľuďoch, čo svalová dystrofia je, aké následky prináša a čo všetko je portrebné pri jej liečbe, ktorá vôbec nie je ľahká, práve naopak a častokrát vedie k nezvratnému osudu. Postupné ochabovanie svalstva.... Osobne si to neviem a ani nechcem predstaviť.

Doteraz na ňu neexistuje liek.

Človek by si povedal: "Žijeme v 21. storočí, technológie a veľa iných vecí idú dopredu ale..."

ALE stále nič.

Tak aspoň spojme sily a spoločne pomôžme ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú. - zaslaním sms s textom DMS MOTYL na 877..

Helena Michlíková