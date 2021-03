Včerajší vánok

Ono to vyzerá na úplný nezmysel,no pri hlbšom rozbore tohto slovného spojenia si môžeme vybaviť rôzne spomienky,deje,udalosti.Následne sa nám vyjaví,či sa jedná o príjemný či nepríjemný zážitok.To už vyplynie z nášho subjektívneho

pocitu. Keď sa uvedieme do meditácie, istej roviny, zistíme to podľa výrazu našej tváre. Samozrejme, nie vždy sú pozitívne, zvlášť nie v dnešnej dobe. To sa niekomu ľahko povie :"Maj nadhľad.", či : " Neber si to osobne."Citlivejšej duši to jednoducho nevysvetlíte. V reáli to zase až také jednoduché ako by sa niekomu mohlo zdať, nie je.

Pokiaľ sa mňa osobne týka, v mojom poňatí, je najúžasnejšie, keď si pri zaspávaní nahodím predstavu mora a vecí s ním súvisiacich a vzápätí mi práve takýto vánok rozhýbe záclonu. Osobne je práve tento meteorologický jav k nezaplateniu.

Helena Michlíková