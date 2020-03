Deň, keď sa otočili hviezdy

Nebudem zachádzať ďaleko,väčšine je asi jasné, k čomu sa mienim vyjadriť.Nie je to z jedného uhla pohľadu tak dávno, ten druhý evokuje pravý opak, keď sa niektorí bili do pŕs,vystatovali sa veľkým vplyvom a čo ja viem čím všetkým,

len aby sa dostali do širšieho povedomia, takzvane ku korytu. Viac či menej sa to poniektorým aj podarilo. Cesta k takémuto stavu trvala pridlho, veľa ľudí sa, žiaľ, toho už nedočkalo, nedožilo. Pritom sa po dlhý čas snažili v podstate o niečo podobné, k čomu sme sa práve túto sobotu prepracovali. Dočkali sme sa nami tak vytúženého výsledku. Je mi jasné, že vôbec nie všetci sú s výsledkom spokojní, veď kedy sa takáto vzácna zhoda vlastne počas celého obdobia vyskytla. Či už sa k tomu postavíme tak či onak, výslekok je pevne stanovený a už s ním nikto nič nezmôže. Mali sme na jednej strane veľké šťastie, že k urnám prišlo oveľa viac ľudí ako v minulosti, na strane druhej, počas toho ako som sledovala štatistiky, ostala som, mierne povedané, rozčarovaná percentami istých strán. Nie je mi a zrejme nikdy nebude jasné, čo je či nie je tým-ktorým ľuďom jasné, aký pohľad, hodnotenie jednotlivých členov. Je to tak zložité na rozumný pohľad na vec ? Logicky sa veciam postaviť, sami pre seba si ich rozobrať, pokúsiť sa zamyslieť ? A až potom sa vyjadrovať. Všetko však nasvedčuje tomu, že áno. Ale ako si v takom prípade chceme zachovať úroveň, správať sa podľa istých, trebárs aj nepísaných pravidiel, ktoré sú síce známe ... ale. A to ale je pre nás veľkým mementom, na ňom to stojí i padá.

Som rada, že som aj ja prispela k tomuto výsledku, aj keď sa jednalo len o jeden jediný hlasovací lístok. Ale ako som spomenula už vyššie, máme sa ešte čo učiť, zamyslieť sa nad sebou, nad faktom ako uvažujeme a čo nás k tomu vedie.

Helena Michlíková