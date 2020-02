Keď sa na Vás zrazu obraz zahľadí

Tiež máte občas,jeden-dvakrát, či dokonca častejšie pocit, že sa nepozeráte na istý konkrétny obraz bez toho, aby ste pri tom nemali zvláštny pocit, pocit,že Vás niekto sleduje,že tu čosi nehrá ? Áno, presne tak- je to možné. Veď

by celkom s prehľadom stačilo uviesť jeden príklad za všetky a to Monu Lisu. Na jednej strane nás stále dookola udivuje jej záhadný úsmev, dohadujeme sa, či to úsmev vlastne je. Na tomto konkrétnom obraze je viacero záhad, ďalšou z nich je pohľad. Hĺbavý a tajomný súčasne. Aby som ale neostala len pri tomto jednom príklade. Pohľad môžeme vnímať aj v prenesenom zmysle slova, napríklad keď je na ňom zobrazená rieka a Vám sa zdá, že vidíte, vnímate jej tok, či ju dokonca počujete. O to je takých prípadoch Váš zážitok umocnenejší. Máte možnosť precítiť ho naplno. Vtedy sa Vám vytvorí akýsi ucelený obraz a musíte zapojiť všetky zmysly na jeho vnímanie. Pred zhruba rokom som si doniesla jeden taký z dovolenky. Netajím sa mojou náklonnosťou k stromom. Práve s jeden z plejády sa na mojom obraze nachádza. Oslovil ma svojou farebnosťou, majestátnosťou, prevládajúca oranžová naznačuje príchod jesene. Toto ročné obdobie mám vzhľadom k jeho pestrofarebnosti najradšej. Už som sa nejedenkrát prichytila, že z neho neviem odtrhnúť zrak. Neviem, či sa mi niekedy podarí preniknúť k podstate tejto záhady.

Helena Michlíková