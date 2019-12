Darček pod stromček

Ako už aj z nadpisu tohto príspevku vyplýva, jedná sa o vianočný darček a z tohto dôvodu je každému jasné, že ho nebudem môcť z pochopiteľných dôvodov zverejniť.Bola som na jednom z ďalších kurzov v Živých Ateliéroch, kde je vždy,

okrem iného, fantastická pohoda, nálada, relax. Velmi som sa na tento kurz tešila, mala som jasnú predstavu, aj keď nie hneď od začiatku ako som sa dozvedela názov- nazvime to, čo to bude. Až to bude. A pevne, najpevnejšie ako sa len dá, ako to ide, som vo svojom vnútre, kdesi hlboko v kútiku duše dúfala, že mi to vyjde, že sa mi podarí, nech som s výsledkom spokojná prinajmenšom ja.

Keďže sa jednalo v podstate o voľnú tému, mali sme si možnosť zvoliť farby, štetce, techniku.. každý podľa jeho predstáv, prípadne potrieb, ktoré si daný druh obrazu vyžaduje. Už vopred som vedela, že to nebude ľahké, práve naopak, v žiadnom prípade som si nemohla ani v jednom ťahu dovoliť zaváhať. A tak som si od obrazu takmer po každom ťahu odstupovala, vnímala ho zo všetkých možných uhlov. Čo sa farieb týka, v tých som mala od začiatku jasno, s nimi nebol najmenší problém. Lenže iba tie pri maľovaní akosi nestačia. Tak som si po čase namiešala ďalšiu, až som ostala sama prekvapená, že mi z troch vyšla práve taká akú som potrebovala. Pomaly začal naberať na sile, jasne z neho vystupovalo, čo malo a ja som sa už začala tešiť na konečný výsledok. Od tej chvíle som bola presvedčená, že sa mi podarí- "ak neurobím nejaký zlý ťah, nemá sa už ako "- povedala som si. Z dôvodu, že som maľovala akrylom, som musela dlhšie čakať, kým farby dokonale zaschnú. Zase až tak veľa času mi už do konca kurzu ale neostávalo a tak som si pomohla fénom. Na tom predsa nie je nič zlé. Nikto mi nemôže nič vyčítať.

Dúfam, že sa bude páčiť.

Helena Michlíková